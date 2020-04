Streamingdienst Disney+ is bezig met een nieuwe Star Wars-serie, meldt Variety woensdag op basis van bronnen. Het zou gaan om een serie die draait om vrouwelijke personages.

De nieuwe Star Wars-serie zou zich afspelen in een andere tijdsperiode dan andere projecten uit de filmreeks. Er zijn geen details bekend over het plot, de cast en de verschijningsdatum van de serie.

De nog naamloze serie zou uit de koker komen van Leslye Headland. De mede door de scenarioschrijfster geregisseerde Netflix-dramaserie Russian Doll uit 2019 won in datzelfde jaar voor haar eerste seizoen drie Emmy's, na dertien keer genomineerd te zijn.

Disney+ is bezig met twee andere Star Wars-projecten. De streamingdienst is bezig met een serie gebaseerd op het Obi-Wan Kenobi-personage met Ewan McGregor en een serie die een prequel is op de avonturen van Star Wars-personage Cassian Andor.