Paramount Films heeft de verschijningsdatum van de nieuwe Jackass-film uitgesteld tot 2 juli 2021, meldt The Hollywood Reporter donderdag. Het vierde deel van de filmreeks zou oorspronkelijk uitkomen op 5 maart van datzelfde jaar.

Vanwege de coronacrisis stellen veel filmstudio's releases van films uit. De planningen van productieschema's lopen door de maatregelen om de uitbraak van de pandemie in te dammen vertraging op.

In december werd bekend dat de vierde Jackass-film zou uitkomen. Het was toen nog niet duidelijk of de castleden uit de voorgaande Jackass-trilogie, die in totaal ongeveer 300 miljoen euro opbracht, wederom hun opwachting zullen maken.

De nieuwe Jackass is de eerste sinds het overlijden van Ryan Dunn, in 2011. Dunn kwam negen dagen na zijn 34e verjaardag om bij een eenzijdig auto-ongeluk in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.