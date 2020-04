Er is een film in de maak die gaat over het leven van de in 2012 overleden Whitney Houston. Net als in andere populaire biografiefilms als Bohemian Rhapsody en Rocketman zal de muziek van de zangeres een grote rol spelen in I Wanna Dance with Somebody, meldt Deadline.

De erfgenamen van Houston hebben toestemming gegeven voor het maken van de film en zullen ook in de rol van producent betrokken worden bij het proces.

De Oscar-genomineerde Anthony McCarten, die meeschreef aan onder meer Bohemian Rhapsody en The Two Popes, zal het script schrijven van de film en ook fungeren als producent. Momenteel werkt hij aan de film rond de muziekgroep The Bee Gees.

Stella Meghie (The Photograph) is in gesprek om de regie van I Wanna Dance With Somebody te verzorgen. Wie de rol van Houston gaat vertolken, is nog niet bekend.

"We voelen ons vereerd om een film te mogen produceren die opbeurend is en laat zien hoe Whitney de mensen om haar heen inspireerde", zegt Pat Houston, de schoonzus van Whitney, namens de erfgenamen van de zangeres.

Houston brak door in 1985 en scoorde talloze hits, waaronder How Will I Know, I Will Always Love You en I Wanna Dance With Somebody.

De zangeres werd op 11 februari 2012 dood gevonden in een badkuip in het Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills. Ze was toen 48 jaar. Mogelijk kreeg ze een hartaanval door medische problemen en het gebruik van drugs.