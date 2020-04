Shirley Knight, bekend van haar rollen in de films The Dark at the Top of the Stairs en Sweet Bird of Youth, is woensdag op 83-jarige leeftijd overleden. Voor beide rollen werd Knight genomineerd voor een Oscar voor beste vrouwelijke bijrol. Haar familie maakt aan onder meer The Hollywood Reporter bekend dat zij een natuurlijke dood is gestorven.

Knight speelde ook in The Dutchman (1996) en As Good as it Gets (1997). Ze had in de serie Desperate Housewives een vaste rol als Phyllis Van De Kamp, de schoonmoeder van hoofdpersonage Bree.

De actrice, afkomstig uit Kansas, werd in 1976 genomineerd voor een Tony Award voor haar rol in het toneelstuk Kennedy's Children. 21 jaar later kreeg ze weer een Tony-nominatie voor haar rol in The Young Man From Atlanta.

Knight trouwde tweemaal. Ze werd weduwe nadat haar echtgenoot, de Britse toneelschrijver John R. Hopkins, in 1998 overleed. De actrice heeft twee dochters en een stiefdochter.

Het is de bedoeling dat er begin 2021 een herdenkingsdienst voor Knight wordt georganiseerd.