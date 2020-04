Er komt een vierde reeks van de serie Westworld, die HBO sinds 2016 maakt. De betaalzender liet woensdag weten dat de serie waarschijnlijk in 2022 terugkeert.

Sinds het debuut van de serie in 2016 verscheen er om de twee jaar een nieuw seizoen. In maart ging de derde reeks van Westworld in première en als de filmproductie in Hollywood in 2021 weer is opgestart, zou dat geen vertraging voor de komst van het nieuwe seizoen hoeven betekenen.

HBO meldt niet uit hoeveel afleveringen het nieuwe seizoen zal bestaan. De huidige reeks, die momenteel op zondag wordt uitgezonden, telt acht afleveringen. Dat zijn er twee minder dan in de eerste twee reeksen.

De eerste twee seizoenen van de sciencefictionserie, waarin ook de Nederlandse actrice Katja Herbers te zien is, waren een grote hit met een gemiddeld aantal kijkers van tien miljoen per aflevering.

In de serie, die zich afspeelt in een technologisch geavanceerd themapark dat wordt bevolkt door androïden, spelen onder anderen ook Ed Harris en Anthony Hopkins.