Filmproducent Lionsgate heeft toegezegd een vijfde film te gaan maken in The Hunger Games-reeks. The Hollywood Reporter meldt dat plannen voor een vijfde film al langer op tafel lagen, maar nu officieel door Lionsgate zijn bevestigd.

Net als de eerste vier films in de reeks, wordt de vijfde gebaseerd op een boek van Suzanne Collins. Het vierde boek (het derde boek Mockingjay werd over twee films verspreid) heet The Ballad of Songbirds and Snake en verschijnt op 19 mei.

Het verhaal van The Ballad of Songbirds and Snake speelt zich 64 jaar voor de gebeurtenissen uit de eerdere delen af en richt zich op het personage Coriolanus Snow op achttienjarige leeftijd. Snow is in de andere films als dictatoriale president van de districten van Panem te zien en werd gespeeld door Donald Sutherland. Het is nog niet bekend wie voor de nieuwe film in zijn huid zal kruipen.

De vijfde film wordt net als de voorgangers geregisseerd door Francis Lawrence, terwijl Collins zelf als uitvoerend producent optreedt. Het is nog niet duidelijk voor wanneer de release van de film gepland staat.

De eerste The Hunger Games-film verscheen in 2012. Daarna volgde er jaarlijks in het najaar een vervolg. The Hunger Games: Mockingjay - Part 2 verscheen in 2015. Jennifer Lawrence nam de hoofdrol op zich en was te zien naast acteurs als Liam Hemsworth, Julianne Moore, Josh Hutcherson, Woody Harrelson en Elizabeth Banks.