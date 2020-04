Hoewel het tweede seizoen van Star Wars-serie The Mandalorian nog niet beschikbaar is op Disney+, wordt er al gewerkt aan een derde reeks. Bedenker Jon Favreau schrijft al enige tijd aan de verhaallijn van het derde seizoen, meldt Variety.

Bronnen die betrokken zijn bij het maken van de serie melden dat verschillende afdelingen begonnen zijn met concepten voor het volgende seizoen van The Mandalorian.

Het tweede seizoen van de Star Wars-serie wordt in oktober verwacht. Het lijkt er niet op dat hier vertraging in zal zijn, omdat de productie al begin maart werd afgerond, net voordat de eerste restricties rondom de coronacrisis werden doorgevoerd.

Het acht afleveringen tellende eerste seizoen verscheen in november 2019 en geldt als een van de eerste originele series van de streamingdienst van Disney. De verhaallijn van The Mandalorian speelt zich af tussen de gebeurtenissen van Return of the Jedi en The Force Awakens uit de Star Wars-filmreeks.