Zes vrienden krijgen de mogelijkheid om de hoofdrolspelers van de Amerikaanse sitcom Friends te ontmoeten bij de opnames van de langverwachte reüniespecial. Dat maakt Jennifer Aniston dinsdag bekend via Instagram.

"We nodigen jou en vijf van je vrienden uit om ons te vergezellen in Stage 24 (de studio waar Friends werd opgenomen, red.)", schrijft de 51-jarige actrice, die in de serie de rol van Rachel vertolkte.

"Wees onze persoonlijke gast in het publiek tijdens de opnames van onze HBO-reünie, als we terugblikken op de show en het plezier dat we hadden", vervolgt ze. "We hopen dat dit jullie plezier brengt en dat het iets is om naar uit te kijken."

Na afloop van de opnames kunnen de winnaars in Central Perk een kop koffie drinken met hoofdrolspelers Aniston, Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) en David Schwimmer (Ross). Bovendien krijgen ze een rondleiding door de Warner Bros. Studio.

Om kans te maken op een uitnodiging voor de reünie, moeten fans een donatie doen aan All In, een stichting die zich inzet voor Amerikanen die het niet breed hebben.

Aanvankelijk zouden de opnames van de special in april plaatsvinden, maar wegens het coronavirus zijn de opnames verplaatst naar op z'n vroegst mei.

Van de populaire serie werden tussen 1994 en 2004 tien seizoenen opgenomen. Friends is een van de best bekeken sitcoms in Amerika.