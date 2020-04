Enola Holmes, de avonturenfilm over de jongere zus van de beroemde detective Sherlock Holmes, zal volgens The Hollywood Reporter te zien zijn via Netflix. Eerder werd al bekend dat Stranger Things-actrice Millie Bobby Brown de titelrol gaat vertolken.

Wanneer de film te zien zal zijn, is nog niet bekend. In september 2019 zijn de opnames afgerond.

Het verhaal, dat is gebaseerd op de gelijknamige boekenreeks, draait om de verdwijning van Enola's moeder. Ze vraagt haar broers om hulp om haar te vinden, maar die willen liever dat ze haar opleiding afrondt. Enola besluit daarom om alleen naar Londen te gaan en haar moeder te zoeken.

De verfilming van de Enola Holmes-boeken van Nancy Springer wordt geleid door Legendary Entertainment. Harry Bradbeer gaat de film regisseren. Van de serie zijn zes boeken verschenen waarin Sherlock mysteries oplost met zijn zus die ook een slimme detective blijkt.

De rol van Sherlock Holmes wordt vertolkt door The Witcher-acteur Henry Cavill. Helena Bonham Carter (The Crown) is te zien als Enola's moeder.

Brown is vooral bekend door haar rol als Eleven in de serie Stranger Things. De actrice is ook te zien in de film Godzilla: King of the Monsters.

Brown produceert voor Netflix tevens de film A Time Lost, gebaseerd op een verhaal dat ze samen met haar zus Paige heeft geschreven. Ook de verschijningsdatum hiervan is nog niet bekend.