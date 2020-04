David Lynch gaat in nabije toekomst geen films meer maken. De Amerikaanse regisseur zegt in gesprek met The Hollywood Reporter dat hij met televisieseries meer succes kan behalen.

"Films zitten echt in de penarie, in mijn optiek althans", zegt Lynch die eerder films en series maakte als Eraserhead, Blue Velvet, Twin Peaks en Mulholland Drive.

"Tenzij je gigantische blockbusters maakt natuurlijk. Maar arthousefilms hebben geen kans. Die worden een week lang in kleine zaaltjes vertoond en verdwijnen daarna op een blu-ray-dvd of op een streamingplatform."

De 74-jarige Lynch, van wie recent de korte film What did Jack do? op Netflix verscheen, zou zich daarom graag op een meerdelige serie willen storten, zoals hij dat ook met Twin Peaks al deed.

"Ik hou van een continuerend verhaal en kabeltelevisie is het nieuwe arthouse. Het geeft je als maker totale vrijheid. Het geluid is niet zo goed als in de bioscoop en de schermen zijn niet zo breed, maar televisies worden steeds groter en beter. Dus er is hoop."

Door de coronacrisis is ook Lynch aan huis gebonden. Voordat hij zich weer met filmen bezighoudt, moet er eerst een vaccin ontwikkeld zijn. "Je kunt nu niet filmen en daar zal binnenkort geen verandering in komen. We zullen niet op de vertrouwde manier met een groot team aan mensen aan de slag kunnen. Het is te gevaarlijk."