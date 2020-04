Filmstudio Warner Bros. heeft vanwege de coronacrisis de verschijningsdata van de films The Batman en de The Sopranos-prequel The Many Saints of Newark verschoven, meldt Variety maandag.

De superheldenfilm The Batman zal niet op 25 juni 2021 verschijnen, maar op 1 oktober in datzelfde jaar. De release van de film The Many Saints of Newark, die aanvankelijk op 25 september zou uitkomen, is uitgesteld tot 12 maart 2021.

Vanwege de coronacrisis heeft Warner Bros. zijn planning aangepast. De release van Shazam 2 is met zeven maanden uitgesteld tot 4 november 2022. De superheldenfilm The Flash verschijnt juist een maand eerder dan gepland: niet op 1 juli 2022, maar op 2 juni in datzelfde jaar.

