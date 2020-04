Darren Aronofsky, die een kleine twintig jaar geleden door Warner Bros. werd benaderd om een film te maken over Batman, had Joaquin Phoenix in gedachten voor de rol van de superheld. Dit viel echter niet in goede aarde bij de filmstudio, vertelt de regisseur in gesprek met Empire.

Aronofsky gooide in 2000 hoge ogen met zijn film Requiem for a Dream en werd naar aanleiding van dit succes door Warner Bros. gevraagd om een film over Batman te maken.

De regisseur wilde Phoenix vragen om Batman te spelen, maar de filmstudio had acteur Freddie Prinze Jr. (bekend van romantische comedy's als She's All That) in gedachten. "Ik weet nog dat ik dacht: o jee, we zijn nu twee totaal verschillende films aan het maken", vertelt Aronofsky.

De Black Swan-regisseur had het idee om een zeer donkere versie van de geplande superheldenfilm te maken. "De recentste Batman-film was Batman & Robin, waarin Batman zichtbare tepels op zijn Batsuit had. Dus ik wilde het verhaal echt opnieuw uitvinden."

De twee partijen werden het niet eens en de klus ging naar Christopher Nolan, die uiteindelijk Christian Bale voor de hoofdrol in Batman Begins (2005) en de twee vervolgen strikte.

Phoenix belandde in 2019 uiteindelijk in de film Joker, waarin hij de rol van de grote vijand van Batman speelde. Hij werd hiervoor bekroond met de Oscar voor de beste acteur.