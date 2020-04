Comic-Con San Diego wordt dit jaar geannuleerd wegens het coronavirus. Hiermee is het voor het eerst in het 50-jarig bestaan van de populaire conventie in Californië dat er een editie wordt overgeslagen.

De jaarlijkse entertainment- en stripboekconventie zou aanvankelijk plaatsvinden van 23 tot en met 26 juli. De organisatie heeft besloten om het evenement te verplaatsen naar 22 tot en met 25 juli 2021, omdat "niet duidelijk is hoe de coronapandemie zich gaat ontwikkelen".

"Gezien het feit dat talloze bezoekers jaarlijks speciaal sparen voor het congres en dat exposanten en belanghebbenden voor een groot deel van hun levensonderhoud afhankelijk zijn van evenementen, hoopte de organisatie deze beslissing uit te stellen in afwachting dat de bezorgdheid over COVID-19 tegen de zomer zou kunnen afnemen."

"Voortdurende monitoring van gezondheidsadviezen en recente verklaringen van de gouverneur van Californië hebben duidelijk gemaakt dat het niet veilig zou zijn om verder te gaan met de plannen voor dit jaar", staat in een verklaring op de website van Comic-Con.

David Glanzer, woordvoerder van de organisatie achter het evenement, laat weten "enorm uit te kijken naar het moment waarop iedereen binnen de community elkaar weer kan zien".

Elk jaar reizen bekende acteurs, actrices en regisseurs af naar San Diego om daar hun fans te vertellen en te laten zien wat voor plannen ze de komende tijd hebben en om vragen van fans te beantwoorden.