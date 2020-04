Het Nederlands Filmfonds richt samen met Netflix een steunfonds op om direct getroffen makers te helpen. De streamingdienst heeft 1 miljoen euro toegezegd, die zonder extra voorwaarden besteed kan worden binnen de Nederlandse film- en televisiewereld.

Netflix kondigde eind maart aan dat er 100 miljoen dollar (ruim 92 miljoen euro) vrijgemaakt zou gaan worden om werkloze filmprofessionals te steunen tijdens de coronacrisis. Een deel van dat bedrag is bedoeld om samen te werken met instanties zoals het Filmfonds.

"Dit is fantastisch nieuws", vertelt Filmfonds-directeur Bero Beyer. In gesprek met NU.nl laat hij weten dat Netflix feitelijk 1 miljoen euro doneert. "Er zitten verder geen rechten aan verbonden. We maken een gezamenlijke pot, zodat we geldzorgen van de zwaarst getroffen professionals een beetje kunnen verlichten. Dit gaat tevens om de vele freelancers en zzp-ers die aan producties meewerken. De totale schade is veel groter, maar alle beetjes helpen. We hopen dat ook concullega's van Netflix zich bij het fonds zullen aansluiten."

'Concurrerende partijen delen gezamenlijk belang'

Beyer benadrukt dat alle concurrerende partijen uiteindelijk ook het belang delen om de film- en televisiewereld in leven te houden. Sinds de overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zijn er in Nederland tientallen producties noodgedwongen stilgelegd. Vooral kleinere bedrijven, zoals productiehuizen, geluidstechnici en editors, dreigen daardoor failliet te raken.

"Als we niks doen, kunnen er zomaar essentiële schakels uit de keten wegvallen", legt Beyer uit. "De aangekondigde steun van het kabinet is natuurlijk goed, maar komt niet direct terecht bij de kleinere bedrijven en individuen. Daar richten we ons met name op."

De directeur laat weten dat het Filmfonds sinds het begin van de crisis in nauw contact staat met productiehuizen, om waar mogelijk steun te kunnen bieden. De uitwerking van de nieuwe regeling wordt komende week op de website van het Filmfonds gepubliceerd. "We hopen dat we op deze manier een stap kunnen zetten om straks weer een culturele, diverse en sprankelende filmindustrie te hebben."

