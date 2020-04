Stephen King's horrorklassieker The Shining, die in 1980 werd verfilmd door Stanley Kubrick, krijgt een spinoff-serie op HBO. Dat meldt The Hollywood Repoter vrijdag.

De reeks gaat Overlook heten, vernoemd naar het hotel waar mysterieuze en gruwelijke dingen gebeuren. In tien afleveringen worden er verhalen verteld die nog niet eerder te zien zijn geweest. Of de gebeurtenissen zich voor- of na The Shining afspelen, is nog niet bekendgemaakt.

J.J. Abrams treedt op als uitvoerend producent voor de serie. De filmmaker, onder meer bekend door Star Wars: The Rise of Skywalker, tekende in september een exclusieve deal met WarnerMedia. HBO is daar onderdeel van.

Regisseurs voor de reeks zijn nog niet bekendgemaakt. Scott Brown en Dustin Thomason, die eerder de Hulu-serie Castle Rock maakten, schrijven het scenario.

Ook serie over Justice League Dark in de maak

The Hollywood Reporter meldt verder dat Abrams is verbonden aan drie nieuwe projecten, waaronder ook een serie die gebaseerd is op personages uit Justice League Dark. Dat superheldenteam van DC werd in 2011 bedacht als aanvulling op de originele Justice League, waar onder meer Superman en Wonder Woman onderdeel van zijn. Details over de nieuwe reeks, worden verder nog geheim gehouden.

Filmstudio Warner Bros. kwam in 2019 al met Doctor Sleep, gebaseerd op het geljiknamige vervolg op The Shining van Stephen King. In die horror was Ewan McGregor te zien als de volwassen versie van Danny, het paranormaal begaafde jongetje uit het originele verhaal.