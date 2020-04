De Amerikaanse cinematograaf Allen Daviau is op 77-jarige leeftijd overleden. Variety meldt dat hij besmet was geraakt met het coronavirus.

Daviau werd in de jaren tachtig bekend als vaste cameraman van Steven Spielberg. Hun eerste samenwerking kwam in 1982 met fantasyklassieker E.T., die wereldwijd bijna 800 miljoen dollar (735 miljoen euro) opleverde. De film leverde Daviau zijn eerste Oscarnominatie op.

Nieuwe nominaties volgden met de Spielberg-samenwerkingen The Color Purple (1985) en Empire of the Sun (1987). Het duo werkte daarnaast nog samen aan Twilight Zone: The Movie (1983) en Indiana Jones and the Temple of Doom (1984), het vervolg op wereldhit Raiders of the Lost Ark.

Daviau kreeg in 1991 zijn vierde Oscarnominatie, voor Barry Levinsons immigrantendrama Avalon. Hetzelfde jaar kwam misdaaddrama Bugsy uit, dat later opnieuw goed bleek te zijn voor een nominatie. Daviau won de prijs echter nooit.

In latere jaren werkte Daviau onder meer nog aan de sf-thriller The Astronaut's Wife (1999) en fantasyfilm Van Helsing (2004).