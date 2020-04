Disney+ komt 4 mei op 'Star Wars-dag' met nieuwe Star Wars-content. De streamingdienst van Disney brengt dan de documentairereeks Disney Gallery: The Mandalorian en het laatste deel van Star Wars: The Clone Wars uit.

Disney Gallery: The Mandalorian is een achtdelige documentairereeks over de serie The Mandalorian die eind vorig jaar op Disney+ verscheen. In de verschillende afleveringen wordt een kijkje achter de schermen geboden van de serie die zich afspeelt tussen de gebeurtenissen van Return of the Jedi en The Force Awakens uit de Star Wars-filmreeks. Uitvoerend producent Jon Favreau ondervraagt de cast en crew over het maken van de serie.

Op 4 mei verschijnt tevens het laatste deel van het zevende seizoen van de serie Star Wars: The Clone Wars, die in 2008 voor het eerst te zien was. Het zevende en laatste seizoen is een vervolg op de zesde reeks die in 2014 op Netflix verscheen.

Disney+ brengt het nieuwe Star Wars-materiaal uit om May The Fourth, de door fans in het leven geroepen Star Wars-dag, te vieren. Een tweede seizoen van The Mandalorian wordt in oktober 2020 verwacht.