Voor zijn rol in de nieuwe animatiefilm The Willoughbys liet Paul Groot zich inspireren door presentatoren Frank Jansen en Rogier Smit, bekend van Paleis voor een Prikkie. Dat vertelt de cabaretier en stemacteur aan NU.nl.

In The Willoughbys, een nieuwe Netflix-film over vier kinderen die slecht worden behandeld door hun ouders, verzorgt Groot de stem van de flamboyante vader. "Ik kon me er helemaal in uitleven", vertelt de acteur. "Eigenlijk is het een parodie op het traditionele kinderboek, met veel absurde en overdreven types."

"Ik speel een hele geaffecteerde man", legt Groot uit. "Hij is vooral bijzonder geïrriteerd dat er kinderen in zijn huis zitten. Ze lopen in de weg, willen eten en drinken hebben; het bevalt hem absoluut niet."

Als imitator die onder meer naam maakte met Koefnoen, vond Groot ook ditmaal bestaande mensen om zich op te baseren. "Onbewust hou ik altijd wel een referentiepunt aan", vertelt de stemacteur. "Deze man zit een beetje in de categorie van Frank en Rogier uit Paleis voor een Prikkie. Intussen deed de sfeer me denken aan verhalen van Roald Dahl, zoals Matilda. Ouders zijn hier echte slechteriken."

Voor The Willoughbys sprak Soundos El Ahmadi de stem van een energieke en vrolijke oppas in. De Amerikaanse stem wordt verzorgd door Maya Rudolph. (Foto: Netflix)

"Het is niet zo'n kinderlijke tekenfilm", legt Soundos El Ahmadi uit. De cabaretière is in The Willoughbys te horen als een vriendelijke en energieke oppas. "De twee ouders zijn zo slecht, dat ze hun kinderen ze op een gevaarlijke safari sturen in de hoop dat ze omkomen. De humor is soms op het randje, ik hou ervan."

El Ahmadi vertelt over hoe ze haar personage afgelopen januari insprak. "Je moet alles met je stem doen, dus dan hoor je het meteen als je inkakt. Ik heb een heel druk personage en deed alle bewegingen mee. Schoenen uit, haren in een staart; je staat helemaal in dienst van zo'n karakter. Als ik 's avonds thuiskwam, kon ik geen woord meer uitbrengen. Lekker rustig voor m'n man, haha."

Als stemacteur kun je nog meer uitpakken dan bij een komische sketch op televisie, vertelt Groot. "Tekenfilmfiguren zijn meer uitgesproken. Hoekiger, kleurrijker, extremer. Dat moet je dan allemaal zien samen te ballen in geluid. Op beeld zou je dan misschien al snel over de top gaan, maar nu kun je juist al die extreme eigenschappen en grappen opzoeken."

"Ik speel het liefst iemand die zo ver mogelijk van me af staat", gaat Soundos verder. "Hoewel ik bij mijn personage nu ook wel wat raakvlakken met mezelf zie. We zijn allebei gek op kinderen. Ik denk dat ik best een goede oppas zou zijn. Maar waarschijnlijk ben ik te duur, dus laat die carrièreswitch maar even zitten."