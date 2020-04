De film J'accuse van Roman Polanski wordt vanwege de coronacrisis niet vertoond in de bioscopen. De recensies over het historische drama leggen de nadruk op het vakmanschap van de omstreden filmmaker.

Het Parool - geeft geen sterren

"Tegen een collega schampert de hoofdfiguur kolonel Georges Picquart, in het negentiende eeuwse Frankrijk in de clinch liggend met de legertop: "De ­Romeinen gooiden christenen voor de leeuwen, wij geven ze Joden. Dat is vooruitgang, toch?" Het is al met al koren op de molen van ­Polanski, zoals de regisseur voor eerdere grote successen ook teruggreep op zijn biografie. Zijn enorme liefdesverdriet na de dood van echtgenote Sharon Tate vormde het gitzwarte wereldbeeld van Chinatown (1974). Zijn oorlogsverleden kleurde zijn prijswinnende Holocaustfilm The Pianist (2002)."

"Zo is ook J’accuse nauw verbonden met de geschiedenis van zijn maker. Dat is misschien wel het ongemakkelijkste, binnen de ruime hoeveelheid ongemak waarmee de film toch al is omgeven: hij is ook zo goed als hij is, niet ­ondanks maar juist vanwége Polanski’s omstredenheid."

De Volkskrant - vier sterren

"Het betreft een historisch drama, maar veel in J’accuse leent zich ook zomaar voor een komedie. Roman Polanski’s nieuwe speelfilm biedt een Monty Python-achtige parade van gewichtige, parmantig besnorde laat- 19de-eeuwse Franse mannen, al dan niet bevangen door syfilis, blindheid, drankzucht of corpulentie. Trots saluerende militairen en verwaande rechters, hun monden vol van eer en rechtvaardigheid, maar o zo laf en ongegeneerd konkelend als het erop aankomt."

"Dat J’accuse wegens corona de bioscopen niet haalt, is jammer. De statige en fraaie, maar ook ietwat gedateerde beeldtaal van Polanski (op zijn 86ste geen avantgarde meer) gedijt bij een zo groot mogelijk beeldformaat. De bezonken tred waarin het drama zich ontvouwt, maakt ook dat de film soms iets sleept; die scènes met Picquarts maîtresse Pauline (Polanski’s echtgenote Emmanuelle Seigner) voegen niet veel toe."

NRC - drie sterren

"J’Accuse laveert soepel van detective via klokkenluidersthriller naar rechtbankdrama. Polanski blijft helaas niet lang hangen bij de claustrofobische paranoia van het Deuxième Bureau, een sterk deel van de roman. Maar zijn mannenfilm heeft een robuuste, wat statige dynamiek – niet-historici raken soms wellicht verveeld door de parade van krijgshaftige snorren en baarden, tressen en epauletten in fin de siècle-interieurs."

"J’Accuse mist een hart. Dreyfus is een bijfiguur: een eerzaam, maar nogal dor en stroef man. Picquart wordt met gravitas vertolkt door een in zijn snor verdwenen Jean Dujardin, maar is iets te urbaan, laconiek en onaantastbaar. Een technisch knappe anatomie van de Dreyfus-affaire die je weinig doet."

