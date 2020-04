Producent Cassian Elwes vond het een genot om tijdens de opnames van de film Habit te werken met Paris Jackson, de dochter van zanger Michael Jackson (1958-2009). Dinsdag werd bekend dat Jackson de rol van Jezus speelt in de nog te verschijnen film.

In Habit is de hoofdrol weggelegd voor Bella Thorne. De actrice speelt een meisje met een fetish voor Jezus, dat zich na betrokkenheid in een gewelddadige drugsdeal vermomt als een non.

Jackson speelde eerder in films als Gringo, met Charlize Theron en The Space Between. Elwes is onder andere bekend van de film Lost, met acteur Nicolas Cage in een hoofdrol.

De opnames van Habit zijn inmiddels afgerond. Het is niet bekend wanneer de film verschijnt.