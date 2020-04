Het filmfestival van Cannes zou dit jaar aanvankelijk in mei plaatsvinden, maar werd wegens de maatregelen rondom het coronavirus verzet naar juni. Dinsdag is echter bekendgemaakt dat ook dit niet kan doorgaan, doordat de Franse coronamaatregelen zijn verlengd.

De organisatie meldt dat het festival dit jaar hoogstwaarschijnlijk helemaal niet door gaat in de "gebruikelijke vorm". Toch hoopt de organisatie dat er later dit jaar nog een evenement kan plaatsvinden.

"Sinds gisteren praten we met professionals, in Frankrijk en daarbuiten", laat het festival in een verklaring weten. "Ze zijn het erover eens dat het Festival de Cannes, een essentiële pijler voor de filmindustrie, alle mogelijkheden moet verkennen die het filmjaar ondersteunen door op de een of andere manier een Cannes 2020 te realiseren."

Vorige maand werd bekend dat het filmfestival niet verzekerd was tegen een eventuele annulering wegens het coronavirus. Verzekeringsmaatschappij Circle Group zou een verzekering tegen epidemieën en pandemieën hebben aangeboden, maar dit werd afgeslagen door de organisatie.

Directeur van het Cannes Film Festival, Pierre Lescure, liet aan de Franse krant Le Figaro weten dat het polisaanbod van de verzekeringsmaatschappij buitenproportioneel hoog was.

Grote internationale filmsterren komen jaarlijks in mei samen in de Franse badplaats. Op het festival gaan verschillende films in première en wordt onder meer de filmprijs de Gouden Palm uitgereikt.