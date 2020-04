De psychologische dramafilm The Other Lamb met Michiel Huisman (38) in de hoofdrol gaat op 30 april online in première bij streamingdienst Picl.

Naast de Nederlandse acteur, die eerder onder meer te zien was in Game of Thrones en de horrorserie The Haunting of Hill House, zullen ook Raffey Cassidy (bekend van Vox Lux en The Killing of a Sacred Deer) en Denise Gough (bekend van Colette en Juliet) te zien zijn in de film.

The Other Lamb, geregisseerd door Malgorzata Szumowska, gaat over een zelfvoorzienende gemeenschap die ver van de moderne samenleving woont. De gemeenschap wordt geleid door Shepherd (Huisman), die de mentor, leraar en geliefde van de groep is.