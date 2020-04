Soundos El Ahmadi hoopt binnenkort te beginnen met de opnames van een comedy onder leiding van regisseuse Daria Bukviç, zegt de comédienne in gesprek met JAN.

"Als alles goed gaat, krijg ik binnenkort te horen dat de opnames voor een 'Bridget Jones goes Sex and the City-achtige' comedy - waarin een Marokkaanse vrouw de hoofdrol speelt - eindelijk van start kunnen gaan. Ik heb de rol van een van haar zusters."

Haar Marokkaans-Nederlandse etniciteit staat op een positieve manier centraal in de film, benadrukt El Ahmadi. "We zijn geen 'excuus-Marokkanen', geen verdienmodel voor columnisten of andere gefrustreerde, kortzichtige oude witte mannen. Nee, wij drágen de film, de filmt draait om ons. Om óns leven."

De 38-jarige El Ahmadi, die eerder een rol in Shouf Shouf Habibi! vertolkte, heeft veel vertrouwen in de regisseuse: "Zij is zó goed! Het is vervelend voor filmmakend Nederland, want alles wat hierna nog wordt uitgebracht eh… ja, jammer. Dit wordt de beste film ever."

Het is nog niet bekend wanneer de opnames zullen beginnen en of de productie van de film door de coronacrisis vertraging oploopt.