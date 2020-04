Filmdistributeur The Criterion Collection brengt op 14 juli 'gerestaureerde' versies van vijf films van Bruce Lee uit. De zevendelige dvd-box Bruce Lee: His Greatest Hits bevat ook documentaires over het leven van de acteur en interviews met prominenten uit de filmwereld.

Bruce Lee: His Greatest Hits bestaat uit The Big Boss (1971), Fist of Fury (1972), The Way of the Dragon (1972), Game of Death (1978) en twee versies van Enter the Dragon (1973): de bioscoopversie en een speciale editie.

De dvd-box gaat verder in op het 'Bruceploitation'-subgenre dat ontstond na Lee's overlijden. Verder is een interview met de weduwe van de acteur inbegrepen.

Lee wordt algemeen beschouwd als de grootste oostersevechtkunstacteur van de twintigste eeuw. De Chinese Amerikaan overleed in 1973 op 33-jarige leeftijd na een allergische reactie op een pijnstillend middel.