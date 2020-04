Disney heeft de première van de door animatiestudio Pixar gemaakte film Soul uitgesteld vanwege de coronacrisis, meldt Variety zondag. De film zou oorspronkelijk uitkomen op 19 juni.

Door het uitstel van de première van Soul komen er voor eind juli geen nieuwe Disney-films uit. Op 24 juli staat de eerder voor 9 maart geplande première van de remake van de animatiefilm Mulan (1998) gepland.

Disney kondigde ook aan dat het de fantasyfilm Raya and the Last Dragon uitstelt van 25 november 2020 tot 12 maart 2021. Een nog titelloze liveactionfilm is helemaal verdwenen van de agenda van het mediabedrijf.

Vanwege de coronacrisis zijn wereldwijd veel bioscopen gesloten. Dit heeft ertoe geleid dat veel filmreleases zijn uitgesteld, waaronder die van de James Bond-film No Time To Die.

