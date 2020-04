De Australische stand-upcomedian Hannah Gadsby, bekend van haar theatervoorstelling Nanette, zal binnenkort te zien zijn in haar tweede Netflix-special; Douglas. De voorstelling verschijnt 26 mei op het streamingplatform. Dat maakte Gadsby maandag bekend.

"Ik ben erg verheugd om aan te kondigen dat mijn nieuwe voorstelling Douglas vanaf 26 mei op Netflix staat. Zet het in je kalender... en was daarna je handen", schreef de komiek op twitter.

De voorstelling, die vernoemd is naar de hond van Gadsby, zou "een rondleiding van het hondenpark naar de renaissance en terug" moeten zijn. Afgelopen jaar trad Gadsby internationaal op met Douglas.

De eerste stand-upspecial van Gadsby, Nanette, werd in juni 2018 op Netflix uitgebracht. Hiermee was het de eerste originele Netflix-comedyspecial uit Australië. De voorstelling ging onder meer over gender, de lhbti-gemeenschap en mentale gezondheid.