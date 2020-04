BNNVARA werkt samen met producent Rolf Koot aan een nieuwe editie van de serie All Stars, zo meldt het AD vrijdag. De serie zal All Stars & Zonen gaan heten.

Volgens de krant keren de oorspronkelijke acteurs die in de eerste editie uit 1997 speelden terug in de serie. Het is de bedoeling dat de eerste afleveringen in juni en juli worden opgenomen, aldus het AD.

Acteurs die bekend zijn van All Stars, zijn onder anderen Kasper van Kooten, Raymi Sambo en Thomas Acda.

Het oorspronkelijke personage van Hero werd gespeeld door Antonie Kamerling, die in 2010 overleed. Volgens het AD is nog niet duidelijk wat er met dat personage gaat gebeuren, maar wordt hij in ieder geval niet vervangen door een andere acteur.