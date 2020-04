De onlangs veroordeelde Harvey Weinstein is in Los Angeles, waar nog een zaak tegen hem loopt, voor een extra vergrijp aangeklaagd.

Weinstein wordt verdacht van het ongewenst aanraken van de intieme delen van een vrouw in een hotel in Beverly Hills in mei 2010, zo maakte de openbaar aanklager in Los Angeles vrijdag bekend.

"Onze zaak wordt steeds sterker", aldus aanklager Jackie Lacey in een verklaring aan onder meer Deadline. "Bij het verzamelen van bewijs hebben we contact opgenomen met andere mogelijke slachtoffers. Als we op nieuw bewijs stuiten van misdaden waarbij geen aangifte is gedaan - zoals nu het geval is - bekijken we of er extra aanklachten bijkomen."

Weinstein zit momenteel in New York een straf van 23 jaar uit wegens verkrachting en aanranding. Het is niet duidelijk wanneer de filmproducent, die eind maart positief werd getest op het coronavirus maar geen klachten vertoont, naar Los Angeles wordt overgebracht.

Ook bij deze zaak gaat het om verkrachting en seksueel misbruik. Als de rechter beslist dat hij zich hieraan schuldig heeft gemaakt, dan kan Weinstein tot 28 jaar celstraf worden opgelegd.