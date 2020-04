De cliffhanger die voor het 29e seizoen van Goede Tijden, Slechte Tijden bedacht is, kan als gevolg van het voortijdige einde van het seizoen niet worden opgenomen.

RTL laat desgevraagd aan NU.nl weten dat "er een spannende aflevering komt om het seizoen te eindigen". "Maar de cliffhanger die bedacht was, is nog niet opgenomen."

De dagelijkse RTL-soap eindigt het seizoen traditiegetrouw met een cliffhanger die de kijkers in spanning moet houden tot september.

Donderdag werd bekend dat GTST dit seizoen ongeveer een maand eerder stopt dan gewoonlijk. De laatste aflevering van het huidige seizoen wordt op donderdag 28 mei uitgezonden.

"We hebben de afgelopen weken nagedacht over een creatieve oplossing om toch door te kunnen draaien", liet actrice Caroline de Bruijn (Janine) weten. Door de huidige maatregelen is het volgens de actrice echter niet mogelijk om de kwaliteit te leveren die de kijkers van GTST gewend zijn.

Half maart werd bekend dat de opnames van GTST gestopt zijn. Sinds die tijd wordt de soap vier in plaats van vijf dagen per week uitgezonden. Eerder werd al besloten intieme scènes te schrappen en de personages geen handen te laten schudden.

