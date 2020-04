Het kinderboek De Gorgels van cabaretier Jochem Myjer wordt verfilmd, blijkt uit een bericht van het Filmfonds. De nieuwe jeugdfilm krijgt een bijdrage voor de ontwikkelingsfase.

Anna van der Heide, die eerder de jeugdfilms Brammetje Baas en Meester Kikker maakte, neemt de regie van De Gorgels op zich. Het scenario wordt geschreven door Tamara Bos. Zij werkte eerder onder meer aan jeugdfilms als Minoes, Dolfje Weerwolfje en Brammetje Baas.

De Gorgels gaat over een jongetje dat zich onbegrepen voelt door zijn familie, maar wel in contact staat met Gorgels. Die kleine wezentjes beschermen kinderen in hun slaap. Maar de 'waakgorgel' van Melle raakt gewond en dus moet de jongen hem zien te redden.

Ook nieuwe film voor bedenkers New Kids

Naast de verfilming van De Gorgels is er ook een nieuwe film van New Kids-bedenkers Steffen Haars en Flip van der Kuil in de maak. De comedy Krazy House, over een religieuze familieman die een Russische bende uit zijn huis moet zien te krijgen, kreeg van het Filmfonds een realiseringsbijdrage van 650.000 euro.

Ook Gooische Vrouwen-maker Will Koopman heeft een bijdrage gekregen. Haar remake van de Italiaanse succescomedy Perfetti sconosciuti krijgt de titel Alles op Tafel. De film gaat over een groep vrienden die tijdens een etentje besluit om hun telefoons open en bloot op tafel te leggen.