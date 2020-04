Netflix komt woensdag met een achtste aflevering voor hun goed bekeken documentairereeks Tiger King: Murder, Mayhem and Madness. De aflevering verschijnt in de Verenigde Staten al op zondag. Acteur Joel McHale, onder meer bekend door comedyserie Community, laat via Twitter weten dat hij betrokken personen interviewt over de impact die de serie heeft gemaakt.

McHale vertelt dat hij spreekt met mensen als Jeff en Lauren Lowe, Erik Cowie, John Reike en Rick Kirkham. Hoofdpersoon Joe Maldonado-Passage - bekend als Joe Exotic - zit momenteel in de gevangenis en komt niet ter sprake. Ook Carole Baskin en Don Lewis, belangrijke figuren in de eerste zeven afleveringen, lijken niet in de nieuwe aflevering te zullen verschijnen.

Tiger King gaat over tijgerfokkers met privédierentuinen in de Verenigde Staten. De excentrieke figuren staan elkaar naar het leven en gaan steeds verder om hun gelijk te krijgen. Centraal staat de vete tussen Maldonado-Passage en Baskin, die beide een eigen dierentuin runnen.

De onthullende docureeks bleek de afgelopen dagen een hit. In Nederland staat de serie in de top drie van best bekeken titels op Netflix.