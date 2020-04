De makers van de populaire tekenfilmserie The Simpsons brengen op vrijdag 10 april Playdate with Destiny uit. In de korte film, die op Disney+ te zien zal zijn, staat het personage Maggie Simpson centraal.

De animatie draait om het bekende eenjarige meisje, dat bevriend raakt met een andere baby. Ondertussen zijn er in het park waarin ze zich bevinden allerlei gevaren.

Maker Matt Groening laat op Instagram weten veel positieve reacties te hebben gekregen. Daarom heeft hij besloten de begin dit jaar gemaakte film al in april uit te brengen.

Later in de maand komt op Disney+ de film The Longest Daycare uit. Ook deze film draait om Maggie. De animatie uit 2012 werd genomineerd voor de Oscar voor beste korte animatiefilm.