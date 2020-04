De populaire Netflix-documentaireserie Tiger King is in de Verenigde Staten in de eerste tien dagen na de première door 34,3 miljoen mensen gezien, blijkt uit cijfers van data-analysebedrijf Nielsen.

De cijfers zijn gemeten in de periode van 20 tot en met 29 maart, meldt Deadline woensdag. Hiermee evenaart Tiger King de cijfers van het tweede seizoen van Stranger Things, dat in de eerste tien dagen na de première door 31,2 miljoen Amerikanen gezien was.

Het derde seizoen van Stranger Things blijft Tiger King qua cijfers wel voor; dat werd in de eerste anderhalve week namelijk door 36,3 miljoen mensen bekeken.

De documentaire gaat over de 57-jarige 'Joe Exotic', die in het echt Joe Maldonado-Passage heet en eigenaar van meer dan tweehonderd leeuwen en tijgers is. In de reeks is te zien hoe een geschil met Carole Baskin, de eigenaresse van Big Cat Rescue, uit de hand loopt.

Netflix zelf maakt nooit kijkcijfers van zijn titels bekend.