De cast van de comedyserie Grace and Frankie gaat het script van de eerste aflevering van het zevende seizoen tijdens een videovergadering doornemen, meldt Variety dinsdag. De live sessie vindt plaats op donderdag en kan via YouTube gevolgd worden.

Hiermee willen de acteurs aandacht vragen voor Meals on Wheels, een goed doel dat mensen helpt die door persoonlijke omstandigheden moeilijker aan eten kunnen komen. Voor Meals on Wheels is het nu juist extra lastig om ondersteuning te bieden.

Nadat de acteurs het script hebben doorgenomen, zullen ze deelnemen aan een vraag-en-antwoordsessie. De sessie wordt gemodereerd door Marta Kauffman, medebedenker van de serie.

Eerder deze week deed de cast van de Amerikaanse sitcom The Nanny iets soortgelijks. Zij speelden - ieder in zijn of haar eigen huis - de eerste aflevering van de hitserie.

De Grace and Frankie-sessie is donderdag vanaf 23.00 uur op het YouTube-account Netflix Is A Joke te volgen.