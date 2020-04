De documentaire The Beatles: Get Back is vanaf begin september in de Nederlandse bioscopen te zien. De door The Lord of the Rings-maker Peter Jackson geregisseerde film is gebaseerd op 55 uur aan filmmateriaal.

De betreffende beelden zijn volgens Deadline opgenomen tussen 2 en 31 januari 1969, toen The Beatles bezig waren met de opname van hun befaamde album Let It Be, het laatste album dat de groep uitbracht.

Naast die opnames, die aanvankelijk voor een televisiespecial bedoeld waren, zal ook het allerlaatste optreden van de band in de documentaire te zien zijn. Het gaat hier om het bekende concert op het dak van Apple Corps, hun onderneming in Londen.

Oud-groepsleden Paul McCartney en Ringo Starr hebben hun medewerking verleend aan de documentaire, net als de echtgenotes van de inmiddels overleden John Lennon en George Harrison (respectievelijk Yoko Ono en Olivia Harrison).

"Deze 55 uur aan niet eerder vertoond filmmateriaal en 140 uur audiomateriaal zorgen ervoor dat deze film een unieke ervaring wordt waar fans lang van hebben gedroomd", vertelde Jackson over zijn project. "Het is alsof een tijdmachine ons laat terugreizen naar 1969 en we in de studio mogen zitten om deze vier vrienden prachtige muziek te zien maken."

Jackson werd wereldberoemd met zijn spektakelfilms, waaronder de trilogie The Lord of the Rings. Zijn film over The Beatles wordt uitgebracht door Disney.