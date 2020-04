Heath Ledger weigerde in 2007 mee te werken aan de opening van de Oscars. Volgens Jake Gyllenhaal wilde de in 2008 overleden acteur niet meedoen omdat er homofobe grappen waren geschreven naar aanleiding van hun film Brokeback Mountain.

"Heath weigerde het", vertelt Gyllenhaal (39) in gesprek met Another Man. "Ik had zoiets van: het maakt me niet uit. Ik weet dat het niet slecht bedoeld is. Maar Heath zei: 'Voor mij is het geen grapje - ik wil er geen enkel grapje over maken'", aldus de acteur.

Dat bewonderde Gyllenhaal aan zijn collega, die twaalf jaar geleden op 28-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van een verkeerde medicijncombinatie. "Hij maakte over dat soort dingen geen grappen. Als iemand dat wel deed, zei hij: 'Nee. Dit gaat over liefde, en meer is het niet.'"

Het tweetal speelde in 2005 de hoofdrollen in Brokeback Mountain. De film, die draait om de liefde die onverwacht ontstaat tussen twee cowboys, werd genomineerd voor de Oscar voor de beste film.