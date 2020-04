Disney heeft een online animatieserie gemaakt rond sneeuwpop Olaf, bekend van de Frozen-films. Iedere dag verschijnt er een kort filmpje over het personage op het YouTube-kanaal van de animatiestudio van Disney.

In de reeks die At Home With Olaf heet, beleeft Olaf nieuwe avonturen. De animaties zijn vanuit huis gecreëerd door Hyrum Osmond. Josh Gad, die de stem van Olaf ook in de films inspreekt, werkt nu ook vanuit huis.

In totaal zijn er twintig korte filmpjes gemaakt. Olaf was voor het eerst te zien in de animatiefilm Frozen die in 2013 verscheen. Ook in het vervolg, dat vorig jaar in de bioscoop draaide en momenteel op Disney+ te zien is, speelt de sneeuwpop een van de hoofdrollen.