Misdaadzender Investigation Discovery maakt op sociale media bekend nogmaals in het verhaal over de verdwijning van de echtgenoot van Carole Baskin uit de Netflix-documentaire Tiger King te duiken.

Baskin is een van de hoofdrolspelers in de uit de hand gelopen ruzie die plaatsvond tussen eigenaars van wilde katten zoals tijgers en leeuwen in de Verenigde Staten die in Tiger King uiteen wordt gezet.

De eigenaresse van Big Cat Rescue zette een opvangcentrum voor de katten in gevangenschap op, maar in de documentaire worden vraagtekens gezet bij haar intenties.

In de serie wordt ook stilgestaan bij de verdwijning van Don Lewis, die op het moment dat hij van de radar verdween, in augustus 1997, getrouwd was met Baskin. In Tiger King wordt onder meer door haar aartsrivaal Joe Exotic en de familie van Lewis gesuggereerd dat ze meer weet over de onopgeloste verdwijning van haar man. Er worden zelfs theorieën besproken dat ze haar man aan haar tijgers zou hebben gevoerd.

Investigation Discovery zegt beelden te hebben die kunnen helpen

Investigation Discovery zegt exclusieve beelden in handen te hebben die helpen bij het beantwoorden van de vraag wat er met Lewis is gebeurd. De dierentuineigenaar werd vijf jaar na zijn verdwijning doodverklaard, maar een stoffelijk overschot is nooit gevonden.

Wanneer de serie over Baskin en Lewis op Investigation Discovery verschijnt, is nog niet bekendgemaakt. De Amerikaanse zender is ook in de meeste digitale tv-pakketten in Nederland verkrijgbaar.