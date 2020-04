Ilse Warringa schrijft 's nachts aan het script voor de Luizenmoeder-film, vertelde ze maandag in Troost TV. Hierdoor kan de actrice, die Juf Ank speelde in de Luizenmoeder-serie, overdag voor haar kinderen zorgen en haar in de zorg werkzame man steunen tijdens de coronacrisis.

"Overdag kan ik er door mijn nachtelijke schrijfwerk zijn voor de kinderen en kan mijn man zijn verhaal bij mij kwijt over zijn werk in de zorg", aldus de actrice over haar nachtelijke schrijfwerk. "En 's ochtends kan ik mijn verhaal weer kwijt aan hem."

Warringa's man is volgens de actrice de eerste lezer van haar schrijfwerk. Hij vond de eerste dertig pagina's van de zesde proefversie van het script voor de Luizenmoeder-film te veel weggeven over welke kant het verhaal op ging en de actrice kon zich daarin vinden.

De actrice vertelde in Troost TV ook voordelen te zien van de sociale onthouding en haar lege agenda als gevolg van de coronacrisis. "Ik vind het prettig dat ik nu geen verplichtingen heb en maar één focus, namelijk het Luizenmoeder-script." De actrice vertelde al een jaar aan het script voor de film te werken en de definitieve versie in juni op te leveren.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.