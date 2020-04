Honor Blackman, vooral bekend van haar rol als Pussy Galore in de James Bond-film Goldfinger, is op 94-jarige leeftijd overleden. De actrice is thuis in het bijzijn van familie overleden, meldt The Guardian maandag.

In een verklaring laat haar familie weten dat Blackman "op vredige wijze" een natuurlijke dood is gestorven. "Ze was ontzettend geliefd en zal gemist worden door haar twee kinderen Barnaby en Lottie en haar vier kleinkinderen."

Blackman, die in de jaren zestig doorbrak in de serie The Avengers, wordt een "groot creatief talent" genoemd. Ze was een combinatie van "schoonheid, intelligentie en fysieke bekwaamheid".

"Samen met haar unieke stem en een toegewijde werkethiek, bereikte ze een ongeëvenaarde iconische status in de wereld van film en entertainment", staat in de verklaring. "Met absolute toewijding aan haar vak en professionaliteit droeg ze bij aan geweldige films en theaterproducties."

Naast haar rollen in The Avengers en Goldfinger (1964) speelde Blackman in de avonturenfilm Jason and the Argonauts (1963) en in de jarennegentig-sitcom The Upper Hand. Ook was ze te zien in grote theaterproducties als The Sound of Music en My Fair Lady en nam ze verschillende singles en muziekalbums op.

Blackman was twee keer getrouwd. Met haar echtgenoot Maurice Kauffman adopteerde ze twee kinderen.

Blackman als Pussy Galore in Goldfinger. (foto: BrunoPress)