Het coronavirus heeft een grote invloed op het werkende leven. De uitvoerend producenten van de Amerikaanse versie van The Office spelen hierop in en werken aan een sitcom, meldt Deadline maandag.

De serie gaat over een wonderlijke baas die, in een poging om de verbondenheid en productiviteit van zijn personeel te stimuleren, ze vraagt ​​om de hele dag virtueel te communiceren. "Begin met de komedie op kantoor, haal het kantoor weg en je houdt komedie over. De som klopt", grapte uitvoerend producent Paul Lieberstein.

"Velen van ons hebben nu dagelijks Zoom-vergaderingen voor werk en andere dingen", vertelt producent Ben Silverman. "We hebben nu te maken met een nieuw 'normaal' en doen ons best om manieren te vinden om met anderen in contact te blijven en productief te blijven op het werk en in ons huis."

"Met de briljante Paul Lieberstein aan het roer denken we dat we een serie hebben die niet alleen humor en troost biedt in deze moeilijke tijd, maar ook jarenlang een inventieve en duurzame komedie over de werkplek zal zijn", aldus Silverman.

Het is nog onbekend wanneer de vooralsnog titelloze serie te zien zal zijn.

