Jeff Loveness is aangetrokken om het script te schrijven voor het derde deel van de superheldenfilm Ant-Man, meldt Empire. Loveness is bekend van zijn script voor de animatieserie Rick and Morty.

In november werd bekend dat regisseur Peyton Reed na het eerste en tweede deel van Ant-Man ook het derde deel van de superheldenfilm voor zijn rekening neemt. De productie van de film met Paul Rudd in de titelrol zou in de loop van 2020 beginnen met een releasedatum in 2022.

Naast bijdragen aan Rick and Morty schreef Loveness ook mee aan de talkshow Jimmy Kimmel Live! De scenarioschrijver werkte ook mee aan de televisieserie Miracle Workers, met daarin rollen voor onder anderen Daniel Radcliffe en Steve Buscemi.

Ant-Man bracht sinds de film in 2015 uitkwam ongeveer 500 miljoen euro op. Het vervolg op de superheldenfilm, Ant-Man and the Wasp uit 2018, bracht 600 miljoen euro op.