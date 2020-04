Actrice Claire Danes, die de hoofdrol speelt in de serie Homeland, heeft in The Guardian gereageerd op de kritiek van sommige mensen dat de serie racistisch zou zijn. Ze snapt die mening en geeft toe dat dit altijd een valkuil voor Homeland was.

De Britse krant sprak de actrice naar aanleiding van het achtste en tevens laatste seizoen van de serie. Tijdens het gesprek ging het over de onderwerpen racisme en islamofobie. De serie krijgt namelijk niet alleen maar lovende reacties; er is ook kritiek.

Homeland draait om het door Danes gespeelde personage Carie Mathison: een Amerikaanse CIA-agent die jacht maakt op Al Qaeda en aanverwante terreurorganisaties. In die verhaallijn zou de serie volgens critici systematisch gebruikmaken van stereotyperingen. Zo zouden de makers terreurorganisaties veel te makkelijk koppelen aan nationale overheden, zoals die van Iran. Daarnaast zouden Pakistanen, Arabieren en Afghanen te eenzijdig worden neergezet.

'Altijd een kwetsbaar punt'

Hierover zei Danes in The Guardian het volgende: "Ik snap die reacties. Ik vind het lastig. Er zijn in onze serie veel mensen met een getinte huid die heel slechte dingen doen, en er zijn niet genoeg mogelijkheden om een meer gebalanceerd portret van die demografie te maken."

"Dat zou voor ons altijd een kwetsbaar punt geweest zijn", vertelde de actrice. "Maar ik denk ook dat onze helden problematisch en gebrekkig zijn. We worstelden met een aantal behoorlijk uitdagende vraagstukken en ideeën, en die twee kanten werden gepersonifieerd door onze personages."

Een goede stunt

Danes reageerde ook nog op een actie van een aantal kunstenaars in 2015. De makers van Homeland vroegen kunstenaars destijds om graffiti aan het decor van de Amerikaanse serie toe te voegen. Die artiesten 'misbruikten' de opdracht echter om kritiek op de serie te uiten.

Op de muren van een decor dat een Syrisch vluchtelingenkamp moet voorstellen, schreven de drie in Arabisch schrift leuzen als: 'Homeland is een grap en we kunnen er niet om lachen', 'Homeland is racistisch' en 'Deze serie vertegenwoordigt niet de opinie van de artiesten'.

"Dat was een goede stunt", zei Danes. "We namen allemaal onze pet voor ze af."