De Disney-film Artemis Fowl zal voor het eerst te zien zijn op streamingdienst Disney+, in plaats van in de bioscoop. Dit komt doordat de maatregelen omtrent het coronavirus ervoor hebben gezorgd dat bioscopen wereldwijd dicht zijn.

"Omdat het publiek momenteel grotendeels niet naar de bioscopen kan gaan, zijn we verheugd om de première van Artemis Fowl op Disney+ aan te bieden", zegt Ricky Strauss, directeur van inhoud en marketing bij Disney+.

De film is gebaseerd op de jeugdboeken over Artemis Fowl van de Ierse schrijver Eoin Colfer.

Fowl is een twaalfjarige jongen met een vermogen van miljoenen die in zijn vrije tijd een meestercrimineel is. Disney baseert het scenario op de eerste twee boeken uit de vooralsnog achtdelige reeks, schrijft de Amerikaanse krant New York Times.