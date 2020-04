Tom van Kalmthout en Yannick van de Velde, de makers van de absurdistische serie Rundfunk, hebben alle gemaakte afleveringen voorzien van audio- en videocommentaar.

"Jammer genoeg mochten we niet meedoen aan het coronalied, dus hebben we iets anders voor jullie", vertellen de twee in een video. "Voor alle diehard fans hebben we alle afleveringen voorzien van audio- en videocommentaar." De eerste aflevering is te zien op YouTube.

De kijkers kunnen volgens Van de Velde en Van Kalmthout "anekdotes, inside informatie en vette weetjes" verwachten. "En veel momenten waarin we lachen om onszelf."

De absurdistische serie Rundfunk was in 2015 voor het eerst te zien op televisie. Er zijn twee seizoenen van gemaakt met in totaal vijftien afleveringen.

Film zou eind april uitkomen

Eind deze maand zou de bioscoopfilm RUNDFUNK: JACHTERWACHTER uitkomen, die gaat over een hardwerkende wachtopzichter, die in zijn eentje een camping runt. De komst van een aan lager wal geraakte ex-wereldster lijkt in eerste instantie een zegen, tot blijkt dat hij op de vlucht is voor gevaarlijke criminelen.

In de film zijn er rollen voor Bram van der Vlugt, Pierre Bokma en Carly Wijs. Het is nog niet bekend of en wanneer de film uitkomt, nu de bioscopen voorlopig zijn gesloten wegens de maatregelen rond het coronavirus.