The Weeknd heeft een aflevering van de animatieserie American Dad geschreven en speelt er zelf ook een rol in. Het resultaat is op maandag 4 mei te zien, maakt de zanger vrijdag bekend via Instagram.

De Canadese zanger werkte samen met schrijver Joel Hurwitz aan de nieuwe aflevering. "Ik speel ook mezelf, ongeveer", aldus The Weeknd.

Volgens Deadline zal in de aflevering ook een nieuw nummer van The Weeknd te horen zijn. De Grammy-winnaar heeft daar echter zelf nog niets over bekendgemaakt.

Het komt vaker voor dat animatieseries beroemdheden vragen om mee te werken. Zo verscheen Carice van Houten in een aflevering van The Simpsons en waren in American Dad rollen weggelegd voor Hulk Hogan en Kim Kardashian.

The Weeknd won in de afgelopen jaren drie Grammy's. Op 20 maart bracht hij zijn nieuwste album uit: After Hours. Daarop staat onder meer zijn nummer 1-hit Blinding Lights.