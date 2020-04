Filmstudio Paramount heeft nieuwe Amerikaanse releasedata voor zijn uitgestelde films bekendgemaakt. De vervolgen op horrorfilm A Quiet Place en actieklassieker Top Gun verschijnen nu in respectievelijk september en december. Dat meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Top Gun: Maverick, het vervolg op de film uit 1986 met Tom Cruise, verschijnt in de kerstvakantie, op 23 december. De Nederlandse releasedatum is vooralsnog niet bekend. Oorspronkelijk zou de film hier op 16 juli uit zijn gekomen. Distributeur Universal laat aan NU.nl weten dat er nog naar een geschikte datum wordt gekeken.

Hetzelfde geldt voor A Quiet Place: Part II, de horror die oorspronkelijk vorige maand uit zou komen. In de VS staat de release inmiddels vast op 4 september.

Top Gun: Maverick is niet de enige grote filmtitel die is uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus. Ook de releases van onder meer Bond-film No Time To Die, actiefilm Fast & Furious 9, animatiefilm Minions: The Rise of Gru en de liveactionversie van Disneys Mulan zijn vooruitgeschoven.