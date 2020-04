Het vervolg op de filmklassieker Top Gun is uitgesteld als gevolg van de uitbraak van het coronavirus. Top Gun: Maverick moest eigenlijk in juni in Amerika in de bioscoop verschijnen, maar komt nu pas in december uit, meldt The Hollywood Reporter donderdag.

Het vervolg op de film uit 1986, waarin Tom Cruise wederom de hoofdrol op zich neemt, verschijnt nu in de kerstvakantie, op 23 december.

Naast Cruise zijn Jennifer Connelly, Miles Teller, Val Kilmer, Jon Hamm en Glen Powell te zien. De film wordt geregisseerd door Joseph Kosinski.

Top Gun: Maverick is niet de enige grote filmtitel die wordt uitgesteld wegens de uitbraak van het coronavirus. Ook de releases van onder meer Bond-film No Time To Die, het tweede deel van A Quiet Place, animatiefilm Minions: The Rise of Gru en de liveactionversie van Disneys Mulan zijn vooruitgeschoven.