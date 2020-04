Het historische drama J'accuse van regisseur Roman Polanski verschijnt 16 april op de streamingdienst Picl, maakt distributeur Cinéart donderdag bekend. De film zou oorspronkelijk op die datum in de bioscoop zijn verschenen.

Polanski's film is gebaseerd op de Dreyfus-affaire in het Frankrijk van de negentiende eeuw. Een joodse officier werd in 1894 veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Achteraf bleek dat daarvoor valse verklaringen waren gebruikt. J'accuse volgt het verhaal van Georges Picquart, de legerofficier die achter de waarheid probeert te komen.

Sinds de première op het filmfestival van Venetië is J'accuse veelvuldig bekritiseerd. Niet zozeer vanwege de inhoud, maar vooral vanwege Polanski's omstreden verleden: de filmmaker bekende in 1977 schuldig te zijn aan seks met een minderjarige en ontvluchtte later de Verenigde Staten om een straf te ontlopen.

Toen de film in februari voor twaalf Césars (de Franse Oscars) werd genomineerd, kreeg de organisatie zo veel kritiek dat het voltallige bestuur opstapte. Uiteindelijk won de film drie prijzen, waaronder die voor de beste regie.

J'accuse is vanaf 16 april twee weken exclusief bij Picl te zien. Vanaf 30 april is de film ook op andere VOD-platforms beschikbaar.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.