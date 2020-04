Het uitbrengen van de animatiefilm Minions: The Rise of Gru wordt met een jaar uitgesteld. Het vervolg op Minions uit 2015 zou eigenlijk op 3 juli 2020 uitkomen, maar dit wordt verplaatst naar 2 juli 2021, meldt Variety.

Filmstudio Universal liet eerder deze maand al weten dat de releasedatum in juli niet gehaald zou worden door de uitbraak van het coronavirus. De post-productie van de film was nog in volle gang in een studio in Frankrijk, maar moest worden stilgelegd door de maatregelen van de regering om de verspreiding van het virus tegen te gaan.

De film stond gepland voor juli geprogrammeerd, omdat dit door vakanties in Amerika een van de periodes is waarin bioscopen het meest worden bezocht. De makers kozen er dan ook voor de film rond dezelfde tijd uit te brengen, maar dan in 2021.

De Minions-films zijn een spin-off van de Despicable Me-filmreeks waarin de kleine gele handlangers van crimineel Gru ook voorkomen.